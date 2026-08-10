Умерла одна из пострадавших при наезде машины на толпу людей в Омске

Одна из пострадавших при наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в Омске скончалась в реанимации.

ДТП произошло на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса в Омске. 64-летний водитель Lada Granta въехал в семерых пешеходов - они стояли на островке безопасности. Пострадали восемь человек, включая водителя. Их с различными травмами доставили в больницу.

В настоящий момент одна из пострадавших умерла в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. В реанимации находится еще один человек, врачи борются за его жизнь.

"Всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.

Водитель получил ушиб передней брюшной стенки. В момент ДТП он был трезв, сообщили в региональном главке СКР. Возбуждено уголовное дело.