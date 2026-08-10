На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек

На золоторудном месторождении на Камчатке произошел взрыв: два человека пострадали, один погиб.

ЧП случилось на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе. На строительной площадке подрядная организация проводила сварочные работы, взорвался баллон с пропаном. Это значит, что взрыв произошел на поверхности, а не под землей.

Двое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Решается вопрос об их эвакуации, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Елизовская городская прокуратура организовала проверку. Обстоятельства ЧП выясняются.