Самый старый президент в мире пропал

93-летний президент Камеруна Поль Бийя пропал и не появлялся в стране уже два месяца.

7 июня он улетел из Камеруна в Швейцарию и с тех пор не возвращался, сообщает Associated Press. За все это время Бийя не появлялся на публике. Его отсутствие создало политический вакуум власти, государственные дела ведутся в автоматическом режиме.

Здоровье президента давно служит предметом многочисленных домыслов: Бийя часто летает во Францию или Швейцарию на лечению.

"Столь долгое пребывание Бийи в Швейцарии лишь усугубляет отсутствие у него легитимности и его отчаянные попытки удержать власть силой", - заявил лидер оппозиции Исса Чирома Бакари.

Бийя является самым пожилым действующим главой государства в мире. Он находится у власти с 1982 года. Для него это уже восьмой срок. В 2025 году в связи с его переизбранием в стране вспыхнули массовые протесты.