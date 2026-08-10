"Вывод я для себя уже сделала": у Зепюр Брутян, которая вышла замуж за Павла Прилучного, открылись глаза

В 2022 году Павел Прилучный женился во второй раз после тяжелого и скандального развода с актрисой Агатой Муцениеце. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Эта новость произвела фурор, поскольку общественность была уверена в его романе с актрисой Мирославой Карпович. Артисты были не раз замечены вместе, кроме того, Мирослава сопровождала Павла вместе с его детьми на отдых.

Однако в итоге Прилучный женился на другой женщине. Свадьба с Зепюр Брутян оказалась роскошной, с обилием гостей. В 2023 году актриса родила сына Микаэля. Пара считается одной из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Супруги много проводят время вместе: они путешествуют всей семьей, жена сопровождает мужа в командировках и поддерживает на премьерах. А еще Зепюр успевает обеспечивать тепло семейного очага, ведет соцсети, занимается спортом. Теперь же она объявила, что занялась ремонтом. И вот тут, по ее признанию, начались сложности.

"Я наконец поняла, почему люди говорят, что ремонт - это испытание. Я почему-то была уверена, что готова построить дом с нуля: все продумать, все проконтролировать и спокойно принимать решения. Наивная. Вот даже с лестницей мы думали: ну что там, месяц - и готово. Но, как вы уже поняли, все оказалось немного сложнее. В ремонте каждый день появляется что-то новое: какие-то решения приходится менять, что-то идет совсем не по плану, а ты стоишь посреди всего этого и пытаешься сохранять спокойствие... Но один вывод я для себя уже сделала. Прежде чем что-то кардинально менять в доме, я теперь буду думать не 110 000, а 220 000 раз", - сообщила Зепюр.

Она призналась, что построить дом "с нуля" точно еще не готова. "Я себя знаю... Я точно свихнусь", - с юмором отметила актриса.

И все же она уверена, что потом забудет обо всех проблемах. "И самое смешное - я ведь понимаю, что в тот момент, когда все будет закончено, я посмотрю на результат и забуду абсолютно все свои переживания. Буду ходить по дому и думать: "Господи, какая же красота!", - заключила Брутян в своем официальном телеграм-канале.

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