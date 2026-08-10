Могила Ивана Краско: памятника до сих пор нет, венки и цветы от чужих людей

Иван Краско умер 9 августа 2025 года. Актеру было 94 года. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта. Похоронили артиста 13 августа 2025 года в Комарово рядом с сыном, актером Андреем Краско.

С тех пор прошел год. Журналисты появились на могиле актера, чтобы узнать, что с ней случилось за это время. Как утверждает Starhit, место захоронения так до конца не благоустроено. Памятник близкие артиста все еще не установили. Однако могила не выглядит заброшенной. На ней появились венки от студентов Ивана Краско и от Андрея Малахова.

Как оказалось, регулярно появлялась на кладбище и навещала могилу артиста его экс-помощница и последняя муза Дарья Пашкова. "Ровно год, как нет с нами Ивана Ивановича. Я съездила на кладбище, но на душе легкая тревога. Не потому что страшно, а потому что сегодня не было многих, кто, как я знаю, любили Ивана. Очень нужен памятник, а дело, к сожалению, не сдвигается", - сообщила Пашкова.

Она призналась, что каждый день вспоминает Ивана Краско, который ей "подарил столько прекрасных людей и светлых моментов в жизни". "Он оставил большой след в моей жизни, был моим дедушкой, как он сам любил говорить. Очень не хватает его разговоров и советов", - заключила Дарья.

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