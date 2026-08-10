ВСУ перестроили логистику из-за блокировки черноморских портов

Трассы в западной части Одесской области забиты фурами, железная дорога работает с усиленной нагрузкой. Это следствие прекращения работы морских портов Украины на Черном море, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Из-за блокировки портов ВСУ пришлось перенаправить основной поток военных грузов через Одесскую область. Грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти паромами по Дунаю и Днестру. Затем дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами.

Подполье сообщает, что с территории Украины на запад вывозят аммиак, пропан и зерно. В обратном направлении через границу идут топливо, снаряды, ракеты, бронетехника и другие военные грузы. Ранее в Киеве признали, что суда перестали заходить в украинские порты. В правительстве подчеркивают, что это не распоряжение властей в Киеве, а решение судовладельцев.