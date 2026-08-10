Не уберег: вот как Галкин* укоротил жизнь Пугачевой

Недавно Алла Пугачева вышла в свет. Примадонна вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным* прибыла в Юрмалу.

Легендарная артистка посетила музыкальный фестиваль своей подруги, певицы Лаймы Вайкуле. А еще Примадонна пообщалась с журналистами. Она рассказала, что упала и сломала тазобедренный сустав. Восстановление проходило очень тяжело, все это время артистка переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом.

Местный блогер по имени Диана категорично высказалась насчет Пугалкиных (так за глаза называют Примадонну и ее молодого супруга). "Я считаю, что Галкин* не уберег Пугачеву. Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем", - заявила она.

Кроме того, считает Диана, есть странности в происшествии с Пугачевой. "Врачи написали мне в личку, что Пугачева не могла сломать ногу. Сначала разрушается бедро, и уже давно. И певица упала потому, что у нее разрушаются кости. А не потому, что она упала и сломала шейку бедра", - сообщила блогер.

К тому же точно неизвестно, когда именно Примадонна травмировалась. Ведь ее видели гуляющей по улицам Лимассола и с тростью и с зонтиком и без, сообщает "КП".

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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