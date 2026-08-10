Трудоголик и алкоголик: Андрей Краско стал одним из самых любимых актеров страны и погубил себя

Любовь к русскому языку Андрею привила мама, филолог по образованию. С детства он читал книги, представляя себя то шофёром, то капитаном, пока не понял: примерить сразу все образы можно, став артистом, как папа.

"К моему актёрскому становлению отец не имел никакого отношения. У нас была установка: Иван Краско – это одно, Андрей Краско – другое", - говорил Краско-младший.

Против воли отца он сдал документы в театральный и стал душой института. Игоря Скляра, приехавшего из Курска, гостеприимный ленинградец привёл к родителям и поселил дома. У него были стойкие представления о дружбе и мужской чести.

Окончив институт и отслужив в армии, на сцену Краско не вернулся. В перестроечные годы для актёра, выпавшего из гнезда, ролей не было. Экономя деньги на метро, он безвылазно сидел на "Ленфильме" ради кинопроб.

10 мучительных лет выброшенный из профессии Андрей Краско шил брюки, продавал книги, мастерил кладбищенские оградки и много пил. Похожий на довлатовского героя, он сомневался сначала в себе и лишь потом в других. За годы простоя он собрал уникальную коллекцию наблюдений.

"Актёру важно понимать поступки персонажа. Наблюдая за людьми, я понял в жизни многое", - рассуждал Краско.

Роль нелепого агента национальной безопасности, дописанная им самим, превратилась в одну из значимых в сериале и наконец прославила актёра.

Открытый для общения и слегка гнусавый, Краско был совсем не похож на кинозвезду, но его узнавали, обнимали, просили автограф и наливали. Бешеная популярность, которая обрушилась так внезапно, заставила его больше работать, ещё больше тратить и ещё больше любить.

Будучи честным человеком, Краско женился столько раз, сколько влюблялся. Ещё в студенческие годы никто не понимал: разинув рот, девчонки слушали других, а уходили с ним, словно были под гипнозом. На женщин он умел смотреть так, словно читает что-то между строк. Все женщины Краско любили его бескорыстно, не требуя превратить воздушные замки в реальные. Рожали детей и уходили в тень, проиграв битву с главной соперницей – рюмкой.

Изголодавшись по своей профессии, актёр мог сниматься сразу в 7 и даже в 15 проектах. Друзья умоляли его остановиться. Но Краско уже включил режим самоуничтожения.

"Для жизни важнее покой в душе. Ради него я не делаю того, за что может быть стыдно", - говорил он.

Уже побывав когда-то в коме, он описал всё, что видел перед вечным сном, и добавил: "Отныне я цепляться за жизнь не буду". В свой настоящий смертный час Андрей Краско возвращался к жизни трижды. Словно не доиграл и не сказал чего-то главного.