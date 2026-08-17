Меган Маркл упустила шанс стать второй принцессой Дианой: вот в чем ее грубейшая ошибка

Меган Маркл после помолвки с Гарри обладала всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать следующей принцессой Дианой в королевской семье. Но она упустила эту возможность, в чем виновата сама.

По мнению королевского биографа Саймона Вигара, при другом развитии событий герцогиня Сассекская могла бы существенно изменить королевскую семью. Меган и Гарри сыграли свадьбу в 2018 году. Американка вошла во дворец с тем, что многие воспринимали как свежий взгляд на монархию и международную популярность.

Однако менее чем через два года супруги отказались от статуса работающих членов королевской семьи и впоследствии переехали в Калифорнию. С тех пор Гарри и Меган публично критиковали жизнь внутри монархии в интервью Опре Уинфри, документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" и мемуарах принца "Запасной".

Вигар возвращается к этому бурному периоду в своей новой книге "Четыре виндзорские жены", утверждая, что Маркл обладала многими качествами, которые когда-то сделали Диану, принцессу Уэльскую, настолько сильной и притягательной публичной фигурой.

"В первые годы действительно существовало мнение, что Меган обладала харизмой, уверенностью и способностью общаться с людьми так, что это напоминало Диану. Она пришла с опытом, уверенностью в себе и глубоким пониманием благотворительной работы, и многие считали, что она могла бы переопределить представление о том, каким должен быть современный работающий член королевской семьи. С институциональной точки зрения разочарование заключается в том, что отношения ухудшились прежде, чем этот потенциал удалось полностью реализовать. То, что могло стать одной из величайших сильных сторон монархии, превратилось в один из её крупнейших источников раскола", — согласен с биографом инсайдер из дворца.

В своей книге Вигар пишет, что у Меган был "огромный потенциал принцессы Дианы", называя её "очевидно огромным активом", которая "блестяще общалась с толпой" и "могла бы стать очень влиятельной фигурой". Говоря о её благотворительной деятельности, автор отмечает, что Маркл была "человеком дела", добавляя: "так жаль, что всё это пропало впустую".

Вигар также подчёркивает, что Меган вошла в королевскую жизнь при совершенно иных обстоятельствах, чем Диана. Спенсер вышла замуж за представителя королевской семьи в возрасте 20 лет, тогда как Меган было 36, и у неё уже были сформировавшиеся карьера и публичный образ. По мнению биографа, Сассекские "должны были стать преобразующей силой", однако эта возможность в итоге была упущена.

"Сравнения с Дианой сопровождали Меган практически с момента её появления в семье — из-за того, как она общалась с публикой и продвигала гуманитарные инициативы. Всегда существовало ожидание, что она сможет занять похожую роль, хотя и в своём собственном стиле. Вместо этого отношения между Сассекскими и институцией настолько драматично разрушились, что эти сравнения оказались затенены конфликтом, а не общественным служением", — соглашается инсайдер RadarOnline.

Меган открыто говорила о наследии Дианы, а Гарри неоднократно проводил параллели между отношением СМИ к его жене и тем, с чем сталкивалась его покойная мать, погибшая в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Принц заявлял, что защита Меган и их семьи стала одной из главных причин, побудивших его отказаться от королевских обязанностей.