Власти Татарстана объявили траур по погибшим в результате налета дронов ВСУ

Массированную атаку на Нижнекамск предприняли ВСУ утром 10 августа. Решением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим в результате налета.

Как сообщили в пресс-службе Минниханова, ВСУ атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Глава республики в оперативном режиме получает информацию о последствиях удара.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи ПВО уничтожила 456 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе и над Татарстаном. Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, передает ТАСС.