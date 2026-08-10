Стало известно о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах

Госдуме стало известно о попытках призвать россиян к различного вида провокациям на выборах в нижнюю палату парламента.

Речь идет о 15 антироссийских эмигрантских организаций, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Провокаторы традиционно призывают к различным протестным тактикам от бойкота и порчи бюллетеней до создания очередей на избирательных участках и выхода на публичные акции", - передает его слова ТАСС.

Также проходят акции по дискредитации некоторых кандидатов в депутаты ГД, из-за рубежа организуются негативные медиакампании.

Комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Выбору в Госдуму пройдут в России 20 сентября 2026 года. Проголосовать можно будет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Госдума изберется сроком на пять лет в составе 450 депутатов.