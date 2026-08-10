Верховный суд отменил регистрацию "Яблока" на выборах в Госдуму

Верховный суд отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Решение было вынесено в понедельник, 10 августа. Заседание Верховного суда длилось больше 8 часов с небольшими перерывами.

Судья Вячеслав Кириллов посчитал претензии "Родины" к "Яблоку" обоснованными и удовлетворил иск.

Иск об отмене регистрации "Яблока" подала партия "Родина". Как сообщал ее председатель, депутат Госдумы Алексей Журавлев, "юристы нашли массу нарушений, прежде всего, это иностранное финансирование, не проходящее через счет".

"У "Яблока" ведется огромная работа в запрещенных соцсетях, да и не в запрещенных, которая финансируется, на наш взгляд, с Запада. Это первое. Второе - это экстремизм. Партия продолжает, естественно, это делать, говоря о том, что нам не надо освобождать наши конституционные территории, что, собственно, является экстремизмом", - считает Журавлев (цитата по "Интерфаксу".)

Еще одной причиной для подачи иска Журавлев называл возможное нарушение авторских прав на изображения.

В ходе заседания Верховного суда стало известно, что "Родину" возмутило использование в агитматериалах "Яблока" кадров из фильма "Война и мир", фотографий Дмитрия Медведева и Виктории Бони, а также сгенерированного с помощью ChatGPT изображения европейского вокзала. Еще одна претензия возникла к логотипу партии. В "Родине" сочли его заимствованным из работы художника Эля Лисицкого "Клином красным бей белых". Также в суде представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранных источниках финансирования партии. Центризбирком и прокуратура иск "Родины" поддержали.

Адвокаты "Яблока" с претензиями представителей "Родины" не согласились и просили суд иск отклонить.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещённые с ними выборы различных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ранее ЦИК зарегистрировал списки 11 партий, в том числе "Яблока".