Стало известно число жертв массированной атаки ВСУ на Татарстан

Власти Татарстана сообщили о последствиях массированной атаки ВСУ на республику. По последним данным, в результате налета вражеских беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек.

По информации пресс-службы главы республики Рустама Минниханова, пострадали 39 человек. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Массированную атаку на Нижнекамск предприняли ВСУ утром 10 августа. Украинские дроны ударили по производственным и гражданским объектам. Решением главы Татарстана в республике объявлен траур по погибшим в результате налета.