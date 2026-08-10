Мог бы еще так много сделать: оборвавшаяся жизнь Андрея Краско

Сегодня, 10 августа, свой день рождения мог бы отметить один из самых любимых актеров страны - Андрей Краско. Ему могло бы исполниться 69 лет. Однако артист умер, не дожив и до 50-ти.

Андрей Краско родился в семье актера Ивана Краско и учительницы Киры Петровой. Долгие годы он страдал от невостребованности. Режиссеры его не замечали. Он работал на кладбище, таксовал, шил джинсы и сумки, вел дискотеки.

Слава пришла к нему после 40 лет. Поворотным моментом стало участие в съемках многосерийного фильма "Агент национальной безопасности". Андрей Краско сыграл там главную роль и прославился на всю страну. Дальше актер работал без перерывов, успех его только возрастал. Он без отдыха переезжал с одной съемочной площадки на другую и подбадривал себя лошадиными дозами алкоголя.

В последние годы Андрей Краско выглядел очень плохо - одутловатое лицо, морщины и лишний вес. Но заняться своим здоровьем артист не хотел, работа была для него на первом месте.

В 2006 году Андрей Краско начал сниматься в картине "Ликвидация". Съемки проходили в Одессе. Первый сердечный приступ случился еще в самолете по дороге на съемочную площадку. Но Краско отказываться от съемок не стал. Второй сердечный приступ настиг актера прямо на площадке. Он стал фатальным. Андрей Краско скончался в машине скорой помощи. Ему было 48 лет.

Впоследствии поклонники с горечью говорили, что артист мог бы еще так много сделать, но его жизнь преждевременно оборвалась. Отец, актер Иван Краско, винил себя, что так и не смог заставить сына лечиться от алкоголизма и запустил этот процесс. Он пережил сына на 19 лет.

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