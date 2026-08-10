В бешенстве швыряла вещи, выкрикивала проклятья в адрес России: Милла Йовович и ее мама Галина Логинова устроили скандал на съемках

Актриса Милла Йовович и ее мать, Галина Логинова, устроили "ад" на съемочной площадке. О незабываемом опыте сотрудничества с голивудской дивой рассказала историк моды и fashion-журналист Ольга Михайловская.

Она снимала Йовович для обложки первого номера русского издания InStyle. Площадку организовали в Лос-Анджелесе, в легендарном отеле Chateau Marmont. Нарядов для Миллы выделили немного – мировые бренды сотрудничали с россиянами неохотно. В итоге для Йовович нашли одежду от Oscar de la Renta, Versace, Chloe, Nina Donis и еще нескольких известных модных домов.

На площадке звезда "Пятого элемента" появилась в крайне дурном настроении. По словам Михайловской, для голливудской дивы, как позже выяснилось, это состояние было типичным. Актрису сопровождала целая свита – ее мама Галина Логинова, агенты, помощники и еще какие-то непонятные люди. Йовович не была готова к съемке, даже лак на ее ногтях был обгрызен.

"Она подскочила к рейлу с вещами, которые мы с фотографом до этого подробно обсудили и разбросали по точкам съемки и стала швырять их в бешенстве по углам, выкрикивая проклятья в адрес журнала InStyle, России, меня лично и всех дизайнеров, чьи логотипы успела разглядеть в пылу полемики. Про платье NinaDonis почему-то отдельно проорала, что не наденет, потому что в нем будут видны siski", — рассказала о скандале Ольга.

Пока фотограф и журналистка отходили от шока, помощник Йовович объяснил, что Милла основала бренд одежды и хочет сниматься в своих вещах. На этапе переговоров желание актрисы продвинуть свою линейку нарядов не обговаривалось, поэтому произошедшее взбесило россиянку. Михайловская понимала, что обложка с одеждой от Йовович – это коммерческий провал.

"Пока Милла носилась по трехкомнатному номеру, ее матушка ходила за мной приговаривая: "Милочка все ЭТО никогда не наденет!"" — вспомнила Ольга.

Найти выход из положения смог фотограф Кеннет Виллард. Мужчина много раз снимал Миллу и знал, как ее обмануть. Йовович уговорили разбавить наряды ее нового бренда одеждой известных модных дизайнеров.

Журналистка рассказала также, что была потрясена умением Миллы Йовович работать перед камерой. Когда началась съемка, актриса мгновенно преобразилась. Красная от злости, оказавшись перед фотографом, Йовович "превратилась в сияющую красавицу с фантастической и даже не фальшивой улыбкой".