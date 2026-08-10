ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в отношении российских военнослужащих в Херсонской области. Агент украинских спецслужб задержан, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что подозреваемого задержали в городе Скадовске. Злоумышленник - гражданин России 1976 года рождения. Сторонник запрещенной на территории России террористической организации через мессенджер Telegram был завербован сотрудником спецслужб Украины для исполнения терактов в отношении российских военнослужащих.

При обыске обнаружено самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Бомба была закамуфлирована под пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов. Изъят также телефон, содержащий переписку с куратором из украинских спецслужб. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, передает ТВЦ.