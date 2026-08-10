Французы высмеяли идею британцев запретить "Машу и Медведя"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял требование британских депутатов запретить российский мультфильм "Маша и Медведь".

Ранее группа парламентариев Туманного Альбиона призвала министра культуры прекратить показ мультсериала из-за "завуалированной формы российской пропаганды". В одной из серии Маша появляется в головном уборе, напоминающем "фуражку пограничников НКВД".

"Русофобские ястребы с каждым днем становятся все более истеричными!", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что американская компания Netflix приобрела права на два новых сезона "Маши и Медведя". Мультфильм является одним из самых популярных развлекательных шоу для детей в мире. Он переведен более чем на четыре десятка языков, а один из самых популярных эпизодов - "Маша плюс каша" - попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube.