Собянин: Студенты колледжей Москвы проходят практику в ведущих компаниях

Свыше 90 тысяч студентов московских колледжей прошли практику в столичных компаниях в учебном году. О ключевом элементе подготовки профессиональных кадров рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Будущие технические специалисты собирали авиационные двигатели, обслуживали подвижные составы и помогали диспетчерам. А студенты-медики сопровождали врачей скорой помощи и ассистировали на операциях. В колледжах большая часть учебного времени отводится на практику. Это помогает готовить востребованных специалистов под реальный запрос рынка труда.