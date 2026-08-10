В Феодосии завершили реставрацию дачи Стамболи: особняк поражает масштабом и роскошью

Визитная карточка и одна из главных доминант набережной Феодосии – дача Стамболи сверкает в первозданном виде. Реставрация особняка длилась почти 10 лет. Объект культурного наследия, по сути, спасли от разрушения – грунт поплыл и здание уже дало трещины.

"Первым делом мы усиливали грунты под фундаментом, чтобы здание не развалилось, и потом усиливали кладку всего здания, это были спиральные анкеры, инъектирование", - говорит Алексей Леденёв, руководитель проекта подрядной организации.

Восстановлены фасады, остекление, крыша, которая протекала, проложены коммуникации. Внутреннее убранство дачи Стамболи поражает своей роскошью. Мраморная лестница с кованными позолоченными перилами. Вот такие дубовые двери. В каждой комнате – паркет с индивидуальным узором, а еще лепнина на потолках, росписи и камины. Каждый выполнен в своем стиле. Все здание, как шкатулка, наполненная драгоценностями.

Свадебный подарок, который табачный магнат Иосиф Стамболи сделал своей невесте, - дочери владельца одесской ткацкой фабрики Рахиль Бобович. Здание в неомавританском стиле с минаретом, куполами, восточными арками и башенками было построено в 1912 году. На одной из довоенных открыток можно увидеть одно из лучших зданий города Феодосия, строительство которого обошлось владельцу в огромную сумму – один миллион сто тысяч рублей золотом.

Стамболи - одна из богатейших семей Российской Империи. Караимы начали свое дело в 30-е годы 19 века. А к началу 20го поставляли табак и махорку даже за рубеж. К тому моменту бизнесом управляли три брата. Каждый построил свой особняк, но дача младшего – Иосифа – оказалась самой необычной. Здесь у него родились две дочери – их образ запечатлен в скульптурах ангелов в фонтане внутреннего дворика усадьбы. Однако роскошной и счастливой жизнью владельцы наслаждались не долго. Революция вынудила семью покинуть Крым.

"В эмиграции они оказались без средств к существованию. С помощью караимской общины смогли арендовать небольшой магазин, где сам Иосиф Стамболи был за прилавком. Ограниченность средств сказалась и на том, что супруги расстались", - говорит Леонид Ильченко, научный сотрудник МБУК "Феодосийский музей древностей".

После революции особняк использовался как санаторий, гостиница, наркологический центр и даже ресторан. Многократные косметические ремонты практически уничтожили внутреннее убранство, которое было невозможно воссоздать по черно-белым фотографиям. Но художники-реставраторы совершили невозможное: докопались до первоисточника. Сняли несколько слоев краски и обнаружили фрагменты оригинальных росписей, их специально сохранили для потомков.

"Мы находимся в помещении, где воссоздана трафаретная роспись, которую случайно обнаружили при смывании красок, которых было более 10 слоев. И по маленькому фрагменту был воссоздан вот этот рисунок", - говорит Алексей Леденёв, руководитель проекта подрядной организации.

В Екатеринбурге изготовили керамические изразцы для хамама, полов и каминов – 62 вида различной плитки. На место вернулись утраченные канделябры парадной лестницы. Восполнены утраченные фрагменты мраморных подоконников, переложен паркет, отреставрированы резные двери, фурнитура и гипсовая лепнина.

В ближайшее время особняк будет передан музею древностей Феодосии. Внутри планируют создать сразу несколько экспозиций. В том числе гостей города будут знакомить с историей табачной фабрики и семьи Стамболи.