Непогода накрыла южные регионы России и Поволжье: тысячи людей остались без электричества

Бурные потоки на улицах Ставрополя. Город, который последние дни задыхался от 40-градусной жары, внезапно оказался во власти воды. Водители пытаются совладать со стихией, но не всем это удается. Машины глохнут.

Не спрятаться от воды и пассажирам. Залиты салоны общественного транспорта. Грязная мутная вода по пояс. Кто-то стал передвигаться вплавь, а кому-то приходится догонять уплывающую обувь.

Всю свою сокрушительную мощь стихия показала в Дагестане. После ливней уровень воды в реках неумолимо растёт. Мощные грязевые потоки затапливают улицы, размывают дороги. В горах начались оползневые процессы. Дождь и ураганный ветер обрушились и на Башкирию. Вода хлынула в подземные переходы, затоплены дороги, повреждены машины, из переполненных ливнёвок бьют фонтаны. В Самарской области тоже ликвидируют последствия мощного урагана.

Порывы ветра обрывали провода, сносили крыши и даже развернули теплоход на Волге. В одном из округов молния ударила в столб. Разряд попал прямо в линию электропередачи. После шторма почти 7 тысяч жителей области остались без электричества.

Сильнейший дождь и шквалистый ветер добрался и до Татарстана. Ушел под воду административный центр Апастовского района. Специалисты МЧС спасли пожилую женщину. В окрестностях мощные потоки подмыли мосты и дороги. Без света сейчас более двух тысяч домов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.