Ни овощей, ни фруктов, ни мяса, ни молочки. В киевских супермаркетах покупателей встречают пустыми полками. Дефицит, а значит, и рост цен не только в столичных торговых сетях. Аналогичная ситуация даже в центре украинского плодородия - Виннице. На табличках надписи: эти товары уничтожили русские, нанеся удары по логистическим центрам. Не уточняя, что это - ответ на террористические действия киевского режима.

"Вопрос, что будет дальше с продовольственной безопасностью и дефицитом, если продолжатся взаимные обстрелы по логистическим объектам. За одну ночь, когда россияне бьют по логистике, мы теряем от 50 до 100 тысяч метров складских площадей. Один такой склад - это 70 миллионов долларов инвестиций. И плюс наполнение - до 40 миллионов долларов", - говорит Александр Бондаренко, генеральный директор украинской компании "Бюро инвестиционных программ".

В российском Минобороны подчеркивают: транспортно-логистические и распределительные центры, по которым наносят удары, задействованы в хранении, производстве и распределении беспилотников, доставке различных вооружений и грузов военного назначения. Доказательства украинцы и им сочувствующие сами вываливают в соцсети.

В конце прошлого года британский волонтер Ричард Вудрафф хвастался, что на европейские пожертвования отправляет дроны для ВСУ через "Новую почту", приложил фотоотчет со склада. А потом искренне удивился, когда туда прилетели российские "Искандеры". И вот он снова наступает на те же грабли. Позирует с дронами на фоне коробок "Новой почты", делая предприятие законной военной целью.

"Посмотрите, как много коробок. В них не только дроны для ВСУ, но и аккумуляторы для них. Мы эффективно тратим ваши пожертвования", - говорит Вудрафф.

На государственном уровне поставлять режиму что-то посерьезнее дронов коллективный Запад не спешит. Даже Финляндия отказала Украине в поставке ракет для Patriot, объяснив, что это противоречит национальным интересам. Американские производители этих ЗРК не хотят передавать Украине лицензии на производство перехватчиков.

"Официально Raytheon и Lockheed Martin ссылаются на риск кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий третьим сторонам. На самом деле компании опасаются, что Украина в случае получения лицензии сможет выпускать больше ракет Patriot, быстрее и дешевле", - пишет издание The Atlantic.

Киевский режим с надеждой смотрит в сторону Анкары. Якобы та готова поделиться устаревшими американскими РСЗО и ракетами ATACMS из натовских арсеналов. Для передачи необходимо одобрение конгресса США. Не исключено, что этим оружием ВСУ будут убивать и граждан Турции. Владельцы турецкого сухогруза Reyhan Sari и 15 членов экипажа готовят обращение против Украины в Международный уголовный суд. В июле в Черном море беспилотники ВСУ нанесли удар с применением запрещенных кассетных боеприпасов по перевозившему уголь судну. Один моряк погиб, трое получили ранения. Турецкая сторона уверена: это была не просто преднамеренная атака. Целью специально выбрали каюты, чтобы нанести ущерб гражданским лицам.