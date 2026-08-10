Брюс Уиллис не пришел на свадьбу дочери

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула вышла замуж. Свадьба состоялась в узком семейном кругу, однако голливудского артиста на празднике не было.

Таллула Уиллис оформила отношения с рок-музыкантом Джастином Эйси. Церемония бракосочетания состоялась в здании суда округа Блейн в Хейли штата Айдахо. Супруги сыграли свадьбу в кругу родственников и друзей в Сан-Вэлли, передает The Voice.

Однако сам Брюс Уиллис присутствовать на празднике не смог. Дело в том, что знаменитый голливудский артист неизлечимо болен. Несколько лет назад стало известно, что у актера прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

За те годы, как болезнь начала разрушать личность Брюса Уиллиса, он сильно изменился. Актер стал буквально другим человеком и близким приходится заново с ним знакомиться.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили, что Брюс Уиллис не доживет и до 70 лет. Однако актер не оправдал их ожиданий. Артист старается вести активный образ жизни и выбирается на прогулки, его сопровождает помощник.

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