Продолжение войны – единственный способ сохранить власть для Владимира Зеленского и его клики. Действия Киева не оставляют Москве выбора, кроме продолжения специальной военной операции до полного достижения целей, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

По словам Галузина, Зеленскому не нужен мир. Продолжение конфликта позволяет киевскому режиму избегать ответственности за совершенные преступления.

Выбор России - решать военным путем задачи по демилитаризации и денацификации Украины, устранять исходящие с ее территории угрозы. При этом в МИД подчеркивают, что двери для переговоров Москва не закрывает, передает ТАСС.