В МИД опровергли слухи о тайных переговорах по Украине

Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией в Баку по вопросам украинского урегулирования.

Это невозможно с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики Берлина, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин. Продолжаются только неформальные встречи представителей различных общественных структур России и Германии.

Политик подчеркнул, что Москва остается открытой к предложениям по Украине с учетом интересов России. Политико-дипломатический путь является наиболее предпочтительным.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о прошедших в Баку контактах Москвы и Берлина по вопросу украинского кризиса. Детали встречи он уточнять не стал.