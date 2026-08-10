Нетаньяху отверг план Трампа по Газе

План Дональда Трампа по Газе неприемлем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом в телевизионном обращении к правительству в воскресенье.

Как отмечает агентство Reuters, у израильского премьера большие проблемы с рейтингом. Нетаньяху стремится к переизбранию на выборах, назначенных на 27 октября – и при этом оказывается зажатым между крайне правыми министрами, возмущенными уступками в Газе, и своим ключевым военным сторонником Трампом.

Президент США хочет добиться прогресса в прекращении конфликта в Газе с помощью новой дорожной карты из 15 пунктов. Израиль уже сократил количество нападений на Газу. Источник, знакомый с позицией Израиля, сообщил, что было достигнуто соглашение: военные будут действовать только против тех, кого они считают непосредственной угрозой, и больше не будут совершать целенаправленные убийства.

В прошлом месяце Трамп объявил, что в его плане прекращения войны произошел прорыв. С предложениями изначально согласились и Израиль, и ХАМАС. Израильские войска будут выведены по мере разоружения ХАМАС, а Международные стабилизационные силы будут сотрудничать с новой палестинской полицией. Однако позже возникли сложности, связанные с вопросами о сроках реализации плана.