Сдал с потрохами: Максим Виторган заявил, что его 86-летний отец уехал из России

86-летний российский актер театра и кино Эммануил Виторган со своей супругой Ириной Млодик и двумя дочерьми покинули Россию. Семья отправилась на отдых в Юрмалу.

Отъезд народного артиста России остался бы незамеченным, если бы не его сын. Максим выставил фотографии отца на своей странице в соцсети и рассказал, где тот сейчас находится. "Вайб: "драгс фром Бронкс или В Юрмале комары". Модель: народный артист России", — подписал снимки бывший муж Ксении Собчак.

На фото Эммануил Гедеонович позирует в махровом халате на зеленой лужайке перед домом. Выглядит артист загорелым и отдохнувшим. Поклонники Виторгана-старшего от кадров пришли в восторг. "Даже в старости, красив, как бог"; "На стиле! Добрых долгих лет"; "Главное, чтобы костюмчик сидел!"; "Дорогой Эммануил Гедеонович выглядит шикарно"; "Модель стабильно прекрасен и обаятелен", — отметили пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Эммануил Гедеонович каждое лето с младшими детьми и женой уезжает в Юрмалу. Ирина Млодик родом из Латвии, поэтому супруги никогда не спорят о том, куда полетят на каникулы.

Напомним, что Эммануил Виторган в 2003 году женился на Ирине Млодик. Супруга подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Пожилые родители души не чают в наследницах. Сейчас старшей девочке 8 лет, а младшей — 6.

Сестрички Этель и Клара, как отмечают поклонники Виторгана, хорошенькие, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. А актер и его жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.