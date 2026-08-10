Молодая россиянка вплавь по реке сбежала из рабства в Мьянме

Россиянка сбежала из мошеннического кол-центра в Мьянме, перебравшись через реку в соседний Таиланд.

19-летняя девушка самостоятельно переплыла реку Сай, сообщила газета Manager Online со ссылкой на власти провинции Чианграй. Ее заметил водитель пикапа и отвез на парковку у торгового центра.

Изначально девушка отправилась на работу в Китай, но попала в Мьянму, где стала жертвой преступной группы, занимающейся онлайн-мошенничеством. Девушку держали в рабстве, подвергали физическому насилию.

Полиция Таиланда признала девушку жертвой торговцев людьми, и вряд ли будут наказывать ее за нарушение иммиграционного законодательства при пересечении границы. В ближайшее время ее передадут сотрудникам российского посольства. Дипломаты окажут содействие в возвращении на родину. Девушка попросила связать ее с матерью.

Сейчас россиянка находится в состоянии сильного испуга. На руках и ногах – синяки и кровоподтеки.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что в рабском кол-центре в Мьянме содержатся несколько россиян.