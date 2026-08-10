Зона отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции превращается в укрепленный район. Вооруженные силы Украины активно готовят ее к возможному наступлению российской армии, пишет Der Spiegel.

Как утверждает немецкое издание, контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров. Подразделения ВСУ уже несколько месяцев активно используют строительную технику в зоне отчуждения. Роют траншеи и ямы, рубят леса для строительства оборонительных сооружений, натягивают над дорогами сетки для защиты от беспилотников. Все это происходит на фоне ультиматумов главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии.

ВСУ даже взорвали железнодорожный мост, использовавшийся для перевозки работающих на Чернобыльской АЭС сотрудников из зоны отчуждения. Теперь работники станции вынуждены жить во временных общежитиях, оборудованных в бывших административных зданиях на Чернобыльской АЭС.