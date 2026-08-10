В московском парке Дружбы прошел "День героя"

Спортивно-патриотическое мероприятие "День героя" прошло в столичном парке "Дружбы" в минувшие выходные. Молодые люди сразу из 16 районов столицы смогли проверить свои силы.

В составе команд надо было преодолеть полосу препятствий. Это надувные конструкции, узкие тоннели, барьеры и подъемы. Были и индивидуальные задания: удержать равновесие на бревне, проползти под маскировочной сетью или собрать и разобрать учебный автомат.

Почетными гостями стали участники специальной военной операции, а также олимпийская чемпионка.

"В наше время очень сложно, ну даже начнем с простого: убрать детей от социальных сетей и показать им насколько прекрасна жизнь вне Интернета, вне гаджетов. Поэтому я считаю, чем больше таких активностей для детей, тем лучше", - говорит Вера Шиманская, олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях.