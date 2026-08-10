Испанские слизни в огороде: чем опасны и как бороться

Анастасия Домахина каждое утро на своем огороде собирает ведро слизней. Говорит, перепробовала уже всё: и пиво ставила, и раствором спирта поливала, и перловку раскидывала, чтобы приманить. Ничего не помогает. Они всё равно ползут и ползут. И такая история почти у каждого дачника в Подмосковье.

"Скорлупа не работает, зола не работает. Они прекрасно ползают по всему. Я думаю это проблема, которую надо решать на более высоком уровне, дачники уже не справляются", - говорит Анастасия.

Испанский слизень агрессивный, прожорливый, ест всё подряд: от урожая до декоративных цветов. Оранжевый или коричневый, иногда темно-серый, до 12 сантиметров в длину. Живет всего год, но за это время успевает знатно навредить. У этих моллюсков на языке есть специальная терка - радула, с множеством зубчиков. Поэтому, несмотря на мягкое тело, они запросто перетирают даже жесткую капусту, корни, листья, плоды, семена - серьезно вредят и частникам, и крупным агропромышленным предприятиям.

У специалистов, конечно, нет возможности собирать вредителей вручную, поэтому используют тяжелую артиллерию: глубокую тракторную вспашку, которая уничтожает яйцекладки, и ковровую обработку полей мощными пестицидами. Это жесткая, эффективная, но токсичная химия для слизня, но при этом метод абсолютно безопасен для человека".

За сезон одна особь уничтожает до 20 квадратных метров поля, так что счет идет на гектары. Большие холдинги используют препараты на основе метальдегида - специально против моллюсков, а обрабатывать начинают еще с осени. Даже ежи и птицы их не едят. Универсальной таблетки от испанского захватчика пока не придумали.

"Пока против слизней препарат, который сто процентов убьет, именно против слизня испанского я, увы, не знаю. Я очень надеюсь, что ученые начнут разрабатывать эти препараты, потому что очень большая проблема с этими испанскими слизнями, они все больше и больше заполняют территорию нашей Московской области", - говорит Баринова Ольга, главный агроном Коломенского РО филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Московской области.

Некоторые дачники решаются вызвать специальную службу по обработке участка. Но здесь как повезет. Делать это стоит только на свой страх и риск: не все компании готовы показать документы, а на просьбу предоставить лицензию на химикаты могут откровенно нагрубить.

Слизень опасен и для человека. Он - переносчик разных паразитов. На его теле могут сохраняться яйца глистов и даже бычьего цепня. Если взять слизня голыми руками, а потом забыть их вымыть, инфекции могут попасть в организм.

" Он переносит яйца паразитических червей и опасные бактерии Ни в коем случае не давите слизня на грядке, они известные каннибалы, запах раздавленного сородича привлечет слизней со всех окружающих участков и вы соберете всех слизней у себя", - предупреждает Александр Смирнов, биохимик, кандидат биологических наук.

Битва с ползучим захватчиком только набирает обороты. И вопрос, как от него избавиться, еще долго будет волновать всех, у кого есть хотя бы шесть соток.