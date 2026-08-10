В Каменские пруды на ВДНХ выпустили более 300 карпов

Более 300 карпов выпустили в Каменские пруды на ВДНХ. Теперь за судьбой рыб будут следить специалисты. Рыбы легко адаптируются к новой среде обитания. Вырастают до метра в длину и могут весить более 40 килограммов.

Карпы помогают сохранить природный баланс, поедая личинки насекомых и избыточную водную растительность. Хотя слишком большая популяция может наоборот нанести вред. Поэтому количество карпов рассчитали заранее.

"Мы занимаемся полноцикловым выращиванием: начиная от добычи диких производителей или от ремонтно-маточных стад, проводим инкубацию, подращиваем до определённых навесок, которые нам рекомендует наука для выпуска в той или иной территории", - говорит Олег Карпов, начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий "Главрыбвод".