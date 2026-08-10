Блогер Лерчек сильно изменилась из-за рака: вот что с ней стало

В феврале Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, родила четвертого ребенка. Однако радость оказалась омрачена страшной новостью. Оказалось, у многодетной матери онкологическое заболевание. Вскоре выяснилось, что речь идет о четвертой стадии рака желудка. Болезнь распространилась по всему организму.

С тех пор Чекалина прошла девять курсов химиотерапии. Она не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн, посещает светские мероприятия и даже запустила новый бизнес. На этом фоне в Сети муссируются упорные слухи, будто Лерчек симулирует болезнь, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать сострадание.

Сама Валерия дала понять, что недуг ее сильно изменил. И дело не только в том, что она осталась без волос. Чекалина уточнила, что если раньше злые и грубые комментарии ее ранили, то теперь она не обращает на них внимания. "После того, как я заболела, я, наверно, поменяла свое отношение к людям, которые пишут плохие комментарии, которые льют негатив. Я задаю себе вопрос: "Что бы случилось, если бы мне осталось жить всего один день?" Потратила бы я энергию на этих людей? Конечно же, нет. Я бы радовалась жизни, проводила время с родными и точно бы не обращала внимания на таких людей", - заявила Валерия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она старается позитивно мыслить и поддерживать оптимистичный настрой. При этом Чекалина призналась, что иногда переживает за маму, которая может увидеть эти негативные комментарии и расстроиться.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>