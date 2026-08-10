Живописные растительные композиции показали на фестиваль "Сады и люди" в Москве

Архитектура в ансамбле с природой. Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" проходит на территории музея-усадьбы "Люблино". На нём представлены не только живописные растительные композиции, но и скульптуры. Причём авторы старались повторить эстетику садов прошлых столетий. И это далеко не единственное, чем могут удивить посетителей.

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Всё по законам красоты, а она, как известно, - в деталях! И ландшафтные дизайнеры умеют удивить. Вот зайцы пробрались полакомиться в огород, да и застыли в изумлении - это сад "Сплетение", где беседка-кокон похожа на какой-то фантастический плод. А это сад-инсталляция "Купальский огонь" со стилизованным костром. Место, где оживают легенды. И вот эта нимфея - она же кувшинка и водяная лилия - притягивает взгляд. Эта композиция создана командой ландшафтного архитектора Ольги Онофрийчук. Называется "Чемоданное настроение".

"Да, все растения стоят в воде погружённые, то есть это все прибрежные растения. Растения все выращены в Подмосковье в питомнике, они все районированные, устойчивые, в том числе и нимфея, которую мы на передний план выставили, она стоит в стоячей воде, она прекрасно зимует в наших условиях", - говорит Ольга Онофрийчук, ландшафтный архитектор.

Композиции с использование фонтанов, мини-водоемов и в этом сезоне - остаются в тренде. Вот еще одна - "Сон о Надежде".

"Главный арт-объект - это рыба, которая символизирует надежду. Так как почти во всех русских сказках и легендах у нас именно рыба выступает в этой роли, в роли, так скажем, мудреца и какого-то волшебного элемента, который дает человеку то, чего он искренне желает", - говорит Ксения Иванова, ландшафтный дизайнер.

А какой чудный аромат от этих яблок! Какие угощения рядом с самоваром в купеческом саду! Одиннадцатый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" в этом году стал частью большого фестиваля "Усадьбы Москвы". И впервые развернулся на живописной площадке - в парке музея-усадьбы "Люблино", рядом с недавно отреставрированным историческим Дворцом Николая Дурасова. Он в этом году отмечает юбилей - 220 лет. И вокруг него, конечно, был пейзажный парк.

"Усадьбы - это не только архитектура, это не только история, это не только история владельцев этих усадеб, но это же еще, конечно, сады, это парки. Москва - это один из самых, самых зелёных городов мира.

И мы во многом обязаны этим тому, что когда-то аристократы делали себе потрясающие сады", - говорит Ирина Кокарева, куратор фестиваля "Усадьбы Москвы".

И неслучайно в своих композициях ландшафтные дизайнеры соединили и природные, и архитектурные элементы, стараясь воссоздать облик старого усадебного парка. И соревнуясь, по традиции, между собой. Фестиваль "Сады и люди" — это еще и конкурс.

"Здесь представлены сады начинающих - двенадцать команд из разных учебных заведений, сады профессионалов - это десять команд, которые соревнуются в номинациях "Большой сад", "Малый сад", "Сад-Инсталляция", - Ирина Беляева, руководитель фестиваля "Сады и люди".

А для публики на фестивале обещают много интерактива, мастер-классы по фигурной стрижке деревьев и кустарников, лекции по флористике, развитию ландшафтного искусства, экскурсии по садам. В общем - все шансы - прогуляться, вдохновиться и уже самим создавать красоту.