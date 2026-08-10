Сердитого кота достали из-под капота машины в Москве

Взъерошенный, с укоризненным взглядом, но очаровательный! Кота, который залез под капот автомобиля, спасли в Хорошёвском районе.

Животное обнаружил хозяин машины, но самостоятельно вытащить его не смог. Пришлось вызывать отряд "Спасрезерва". Доставать кота им пришлось в четыре руки, еще три человека ассистировали. Процесс был непростым.

"Спасение котёнка осложнялось тем, что кошки боятся, когда их кто-то начинает спасать, нечасто они оказываются в таких ситуациях, и от своих спасателей они пытаются ретироваться. Мы надели специальные краги защитные, потому что никогда не знаешь, есть у кота бешенство или какие-то другие заболевания, надо всегда принимать меры безопасности", - рассказал спасатель Артем Чередниченко.

Спасатели предприняли несколько попыток аккуратно достать пушистого пленника и через несколько минут кот оказался на свободе. Он был достаточно сильно напуган и мог показаться хмурым. Правда, на самом деле он очень ласковый. Просто у него специфическое выражение мордочки.