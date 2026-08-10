ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму: в нем все 11 партий

ЦИК сегодня утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

В нём все 11 партий, включая "Яблоко". Верховный суд в понедельник рассматривал иск об отмене регистрации федерального списка этого объединения, поэтому глава комиссии Элла Памфилова допустила, что в бюллетень могут внести корректировки и призвала не торопиться отправлять их в типографии.

На заседании также сообщили, что за рубежом откроются более трехсот участков. Отдельно отметили, что недружественные страны стремятся создать максимально неблагоприятные условия для голосования наших соотечественников.

"Я так понимаю, что наши дипломаты будут обращаться к руководству этих стран, чтобы они обеспечили то, что обязаны в соответствии с международными обязательствами безопасности необходимые условия. Не уверена, что будет реакция положительная", - заявила Памфилова.