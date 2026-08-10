Уехавшая из России дочь Заворотнюк наслаждается жизнью за границей

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна покинула Россию. Вот где теперь она находится.

Анна Заворотнюк объявила в своем официальном телеграм-канале, что отправилась в Испанию. Наследница звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" находится в Барселоне и наслаждается местными красотами и кухней.

"Сегодня весь день посвятили Гауди. Взяли экскурсовода и ходили по его местам и это, конечно, совсем другие впечатления, когда тебе не просто показывают красивые здания, а рассказывают их историю, объясняют детали и задумки. Столько всего интересного узнали, и я теперь еще больше понимаю, насколько огромное влияние Гауди оказал на Барселону и вообще на то, какой мы знаем ее сегодня", - сообщила Анна.

Экскурсии Заворотнюк разбавила походами в рестораны. "Ну и куда без вкусной еды!.. Вообще пока Барса в плане еды меня очень радует, куда ни зайдем, везде вкусно", - отметила Заворотнюк, которая может похвастаться великолепной фигурой.

Пока точно неизвестно, взяла ли Анна в путешествие сына Марселя. Напомним, что мальчик появился на свет весной 2025 года и стал утешением для семьи, потерявшей Анастасию Заворотнюк. Актриса пять лет актриса боролась с опухолью головного мозга. На протяжении всего этого времени рядом всегда были самые близкие. И особенно супруг, фигурист Петр Чернышев. Чтобы обеспечить любимой женщине дорогостоящее лечение, спортсмен работал сутки напролет. Несмотря на все усилия, 29 мая 2024 года Анастасии Заворотнюк не стало.

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