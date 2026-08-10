ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине

Российская армия продолжает специальную военную операцию. Подразделения ВС России заняли выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинской армией. Поражены логистические центры, цеха сборки и склады хранения ударных беспилотников и комплектующих. Целями ударов стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 1134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Перехвачено 11 управляемых авиационных бомб. В результате действий российских группировок войск ВСУ потеряли за сутки около 1 300 военных.