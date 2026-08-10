Меньшиков требует закрыть театральные вузы в России: вот что произошло

Олег Меньшиков рассказал о печальной судьбе выпускников театральных вузов. По словам мэтра, работу находят единицы, а тысячи несостоявшихся актеров остаются не у дел с поломанными судьбами.

"Куда они все потом пропадают — это самый главный, самый болезненный вопрос на сегодняшний день в нашей современной театральной педагогике. Вот сколько их заканчивают театральный институт по всей стране, получают дипломы, где написано "артист театра и кино"? Сколько? 500, 600, 700, 800 человек? Сколько их работает потом в театре? 50, 60? Сколько из них потом снимаются в кино? 10, 15? Сколько? А ведь они надеются…" — эмоционально начал свое высказывание Меньшиков.

По словам народного артиста России, в то время, когда он поступал в вуз, педагоги всем говорили: "предполагается, что вы талантливы". Сейчас первокурсникам объявляют что-то похожее, после этого дети уверены, что за четыре года они получат профессию, потом поступят в какой-нибудь театр, станут хорошими артистами, а если повезет, станут известными артистами. "И что? После окончания эту надежду, эту мечту начинает топтать прямо у них на глазах", — заявил Олег Евгеньевич.

Меньшиков недоволен и качеством современного образования, он уверен, что просто нет достаточного количества талантливых педагогов, чтобы охватить все театральные вузы страны.

"Потому что не может быть на такое количество студентов по всей стране такое количество талантливых педагогов. Ну не может этого быть! А это сломанные судьбы", — подчеркнул директор театра имени М. Н. Ермоловой.

Олег Евгеньевич предложил решение этой проблемы. Но оно вряд ли понравится многим. В первую очередь Меньшиков отметил, что должно быть мощное государственное финансирование в театральных институтах, чтобы не было необходимости набирать внебюджетные курсы. Также народный артист России считает, что необходимо сократить число вузов.

"Вообще, этих институтов должно быть шесть-семь на всю страну. Мы должны понимать, что мы ответственны за тех, кого мы набираем, в полной мере. Вот так", — заключил Меньшиков.