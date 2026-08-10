Ракова анонсировала дни открытых дверей в обновленных столичных школах

Дни открытых дверей пройдут в обновленных школах Москвы — с 24 по 29 августа свои двери откроют 100 зданий. Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, лекции и спортивные мероприятия.

"Мы хотим, чтобы не только ученики и их родители, но и все желающие смогли увидеть, какими стали московские школы, познакомиться с их возможностями и почувствовать атмосферу новых образовательных пространств", - сообщила Ракова.

Она рассказала, что в обновленных школах появились современные лаборатории и медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации, обновленные спортивные залы.