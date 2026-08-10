Москвичам предстоит репетиция осени

Погода устроит москвичам репетицию осени. Вторая половина рабочей недели в столице будет самой холодной за весь летний сезон, предупреждает ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в среду холодный фронт переломит тепло. Во вторую половину недели ожидаются ливни, порывистый ветер и ощутимое понижение температуры. Ночью термометры покажут +10…+13, днем +15…+18. Это соответствует климатической норме первой половины сентября.

Показания термометров в пятницу снизятся до +7…+10, в середине дня не выше +15. Но в выходные погода улучшится. Снова потеплеет до августовской нормы.