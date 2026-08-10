Елена Сафонова постоянно ругалась на съемках "Зимней вишни" с Сергеем Шакуровым

В 1985 году на экраны вышел фильм "Зимняя вишня". Лента стала хитом на долгие годы и до сих пор пользуется популярностью, однако не все знают, что фильм вообще мог не выйти.

Начнем с того, что в "Зимней вишни" влюбленную пару изначально вообще должны были играть другие артисты. Режиссер Игорь Масленников выбрал Сергея Шакурова и Наталью Андрейченко в качестве исполнителей главных ролей. Но все пошло не по плану с самого начала.

Дело в том, что в то время у Натальи Андрейченко закрутился роман с известным актером Максимилианом Шеллом. Актриса с головой окунулась в эти отношения. Говорят, влюбленная Наталья плюнула на съемки, и Игорю Масленникову пришлось искать замену прогульщице. Тогда-то он и обратил внимание на малоизвестную актрису Елену Сафонову.

Но и тут не обошлось без сложностей. У артистки не получилось найти контакт с Сергеем Шакуровым. У них случился серьезный конфликт: Сафонова и Шакуров постоянно ссорились и не могли договориться. В результате актер просто уволился. Масленников снова пустился на поиски замены. В итоге фильм спас актер Виталий Соломин, который уже работал с этим режиссером в фильмах про Шерлока Холмса, передает aif.ru.

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