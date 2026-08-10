Иран обвинил США в ситуации с Ормузским проливом

Соединенные Штаты сами спровоцировали проблемы, связанные с судоходством в Ормузском проливе. Препятствия на транспортной артерии возникли в результате военной агрессии со стороны США и Израиля, заявили в МИД Ирана.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул: у США нет ни законных, ни моральных оснований жаловаться на то, что Ормузский пролив закрыт. Что посеешь, то и пожнешь, заключил иранский дипломат.

Ранее стало известно, что Тегеран и Маскат могут вскоре договориться о системе управления судоходством в Ормузском проливе. В то же время, снятие блокады зависит от действий США, передает агентство Tasnim.