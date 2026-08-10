"Да что с ним происходит?": публичное появление Дюжева испугало россиян

Дмитрий Дюжер появился на публике и озадачил народ. Россияне опасаются, что с артистом творится неладное.

Дюжев дал мини-интервью, в ходе которого был очень эмоционален. Актер жестикулировал, активно выражал свои чувства при помощи мыши лица и шеи. Многих это испугало, мол, может быть Дмитрий повредил какой-нибудь нерв, поэтому его мимика стала слишком яркой?

Своими соображениями поклонники Дюжева поделились в комментариях к интервью. "Дюжев с ума сошёл"; "Судя по скованности мышц, его лечат нейролептиками. Судя по речи — они не помогают"; "Переигрывает постоянно!"; "Все лицо разговаривает"; "Ходячий спазм"; "Да что с ним происходит"; "У него даже шея говорит", — обсуждают пользователи Сети.

Сам актер не комментирует произошедшее. Дмитрий в целом редко обращает внимание на критику и спокойно живет с любимой женой и детьми.

Напомним, что 18 лет назад Дюжев обвенчался с супругой Татьяной. До встречи с Таней актер был известен романами со звездами. Например, его связывали близкие отношения с балериной Анастасией Меськовой, актрисой Наташей Швец (с ней он даже планировал свадьбу) и певицей Жанной Фриске. Но в 2008-м все изменилось. Дюжев встретил Таню на концерте Мадонны. Девушка сначала сомневалась, но актер проявил настойчивость — и в День всех влюбленных они поженились.

Татьяна окончила факультет психологии, затем получила степень магистра делового администрирования в Академии народного хозяйства. Работала маркетологом в нефтяной компании ТНК-ВР, но оставила карьеру ради семьи. Дмитрий не раз признавался, что восхищается ее мудростью и называет "своим храмом". Жена подарила актеру двоих сыновей — Ивана и Дмитрия.