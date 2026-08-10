Чтобы стать Жади из "Клона", Джованна Антонелли похудела и вставила в грудь силикон

Джованна Антонелли является известной и популярной актрисой. Но именно роль бунтарки Жади из сериала "Клон" сделал ее мировой звездой.

Лента вышла на экраны в 2001 году, но и спустя 25 лет пользуется бешеной популярностью. Вера Фишер, Мурилу Бенисиу, Далтон Виг, Дебора Фалабелла, Даниела Эскобар и, конечно, Джованна Антонелли стали известными в мгновение ока.

Изначально Жади должна была сыграть другая актриса. Но Джованна так талантливо выступила на пробах, что завоевала главную роль. Кроме того, ей пришлось хорошенько потрудиться, чтобы воплотить образ темпераментной мусульманки. Так, Джованна изучала Коран и арабский язык, работала над акцентом, посещала солярий и больше месяца тренировалась, чтобы эффектно продемонстрировать танец живота.

А еще актриса сидела на жесткой диете и подкладывала в грудь специальные силиконовые вставки, чтобы бюст выглядел пышнее. Джованна часами гримировалась, чтобы зрители могли насладиться ее нарядами и выразительным макияжем. А еще носила специальные локоны, чтобы волосы казались гуще, передают "7 Дней".

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