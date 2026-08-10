Хорватия пересмотрела решение об отказе в выдаче виз российским гимнасткам

Хорватия пересмотрела свое решение об отказе в выдаче виз членам сборной России по спортивной гимнастике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.

Уточняется, что визы получили четверо из девяти спортсменов. Это Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова, а также Лейла Васильева и Алексей Усачев.

Таким образом, эти спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы в Загребе.

Что касается остальных пяти членов сборной, решение об отказе в выдаче им виз не было пересмотрено.

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