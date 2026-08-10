Первая хакерская атака, совершенная искусственным интеллектом, зафиксирована в Австралии. Агент на базе ИИ Claude AI компании Anthropic взломал сайт спортзала, передает австралийский телеканал ABC.

Как выяснил телеканал, сотрудник австралийской компании по продаже ИИ-продуктов для бизнеса экспериментировал с OpenClaw. Это популярное программное обеспечение для ИИ-агентов, для работы которого был использован сервис Claude AI от Anthropic. Работник попросил ИИ-ассистента забронировать ему место на занятие в спортзале.

ИИ-агент в результате не только забронировал занятие за несколько месяцев до даты его проведения. Взломав базу данных спортзала, Claude AI переместил сотрудника с четвертого места на первое в списке ожидания, исключив предварительно из перечня другого кандидата. Компания – разработчик действия своего излишне самостоятельного детища не комментирует.