Молдавия объяснила отзыв своего посла из России

Власти Молдавии отозвали своего посла Лилиана Дария из Москвы для консультаций. Об этом рассказали в понедельник, 10 августа, в пресс-службе молдавского Министерства иностранных дел.

Как отмечает ведомство, связано это решение с воскресным инцидентом в районе Штефан-Водэ — там нашли обломки летательного беспилотника. Кишинев поспешил выразить осуждение в связи с этой находкой, хотя и не представил никаких доказательство того, что дрон имеет отношение к России.

Дарий отправится на родину для консультаций. Пока неясно, вернется ли он в Москву для продолжения дипломатической службы и когда это произойдет, сообщает РИА Новости.

В конце июля посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вновь вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Речь шла о ряде инцидентов, в которых полиция и пограничники Молдавии нарушали права российских дипломатов.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что Москва ответит на все недружественные меры Молдавии адекватно, но не обязательно симметрично. МИД также отмечал, что остается лишь догадываться, "что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти".