Каждая жизнь, отнятая или искалеченная в результате военных преступлений укронацистов против мирных жителей, лежит на совести пособников киевского режима. На это указал в понедельник, 10 августа, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

После атаки Вооруженных сил Украины на Нижнекамск, где погибли по меньшей мере 13 человек, дипломат напомнил о роли западных спонсоров Украины в терроре, развязанном киевским режимом против гражданского населения.

Как подчеркнул Мирошник, "каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит".

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, говоря про очередное бесчеловечное преступление киевского режима, указала: на объектах, которые были атакованы ВСУ, находились исключительно мирные люди.

Тем временем министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал о состоянии пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. У раненых выявлены проникающие ранения мягких тканей, а также полостей организма в результате действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые в различных частях тела находят врачи, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на Нижнекамск. Удар пришелся по жилым районам и промышленным объектам города.