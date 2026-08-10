Елена Воробей стала бабушкой и показала фото с внуком

Елена Воробей стала бабушкой. Заслуженная артистка России не скрывает радостные новости, она уже показала, как прогуливается с новорожденным внуком.

Юмористка оказалась очень стильной бабушкой. Для вечерней прогулки с коляской она выбрала белый облегающий топ, ярко-желтые брюки с накладными карманами и туфли на каблуках. Образ Елена дополнила солнцезащитными очками и темно-бежевой сумочкой. Цвета не очень сочетались с красно-черной коляской, но Воробей это ничуть не смутило.

На лице Елены сияла обворожительная улыбка. Заметно, что новым статусом артистка гордится.

"Бабушки бывают разные... Мой первый отпуск в статусе бабушки. Бабушка Лена рулит, младшенький чилит. Море, солнце, пальмы... Любимая пора года... Идет ли мне такое амплуа? Долго ничего не публиковала, накопила много забавных историй для вас, дорогие", — поделилась Воробей.

Знаменитые друзья принялись поздравлять юмористку. "Лена! Как?! Такая крутая бабуля! Поздравляю!" — отметила Елена Валюшкина. "Поздравляем, бабуля! Круто!" — написала Наталья Королёва. ""Реально бабушка, Ленуся?" — не поверила Катя Лель. "Красота! Добро пожаловать в клуб", — добавила Алена Свиридова. В ответ на это Воробей пояснила, что осчастливила ее не дочь, а один из племянников.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Елена Воробей 23 года назад родила единственную дочь от бизнесмена Игоря Константиновича. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в клиниках. Когда девочка подросла, юмористка призналась, что ее наследница тяжело больна.

София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике, у нее был сколиоз. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. В прошлом году дочь Воробей в очередной раз оказалась на столе хирурга. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов. Сейчас девушка прекрасно себя чувствует.