Регина Тодоренко рассказала о мучениях: "Треснутые соски, ночи без сна, лактостаз, который скручивает пополам"

Экс-солист группы Smash!! Влад Топалов и ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Михаил. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, Федор.

Телеведущая не скрывает, что ее мальчики - сыны полка. Они с рождения сопровождают родителей в командировках и по работе. Тодоренко умудряется кормить грудью младшего наследника буквально между дублями. Она не считает это подвигом, но признается, что была бы не прочь получить медаль.

"Треснутые соски, ночи без сна, лактостаз, который скручивает пополам - и все равно да, буду кормить дальше. Не потому что "так надо", а потому что я это выбрала", - рассказала о своих мучениях Тодоренко.

Несмотря на трудности, неудобства и боль, Регина намерена продолжать в том же духе. При этом она не критикует тех женщин, которые по каким-то причинам отказались от грудного вскармливания. "Если кормишь - это не подвиг, это выбор, который стоит уважения. Если не получилось по каким-либо причинам - тоже не приговор. Ты все равно лучшая мама для своего ребенка", - заявила телеведущая на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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